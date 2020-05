Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a avertizat duminica SUA impotriva oricarei actiuni a marinei americane in Caraibe care ar viza obstructionarea livrarii de petrol iranian catre Venezuela, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel puțin 40 de morți și 50 de raniți s-au inregistrat, vineri, la penitenciarul Llanos din Venezuela, in urma unei tentative de evadare din inchisoare, noteaza The Guardian. Revolta a inceput vineri la Penitenciar Los Llanos (Cepello), din Guanare, localitate situata la circa 500 kilometri sud-vest…

- Acest om de incredere al lui Nicolas Maduro va avea drept sarcina "restructurarea si reorganizarea" sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Printr-un…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afirmat joi seara ca acordul gasit intre cei 27 pentru un raspuns comun in fata noului coornavirus este "o zi mare pentru solidaritatea europeana", scrie AFP. "Este important ca noi toti sa aducem un raspuns comun care sa permita statelor noastre sa depaseasca…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu COVID-19, a fost mutat la terapie intensiva luni seara, dupa ce starea i s-a inrautațit, transmite BBC. Premierul britanic, 55 de ani, a fost internat duminica seara intr-un spital din Londra dupa ce timp de zece zile a avut simptome persistente, inclusiv…

- Guvernul spaniol a „examinat cu interes” propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un „efort special de unitate, generozitate si solidaritate”, informeaza…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si mai multi membri ai regimului sau au fost inculpati in SUA pentru "narco-terorism", a anuntat joi ministrul american al justitiei, Bill Barr, informeaza AFP si dpa.Ei sunt acuzati ca "au participat la o asociere de infractori ce implica o organizatie…