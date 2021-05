Stiri pe aceeasi tema

- Un pește cu o infațișare neobișnuita, aproape monstruoasa – de forma ovala, negru și cu dinți extrem de ascuțiți, a fost gasit pe o plaja din California, saptamana trecuta, dupa ce a fost adus de valuri, relateaza CNN.

- Un pește cu o infațișare neobișnuita, aproape monstruoasa – de forma ovala, negru și cu dinți extrem de ascuțiți, a fost gasit pe o plaja din California, saptamana trecuta, dupa ce a fost adus de valuri, relateaza CNN.

- Localnicii din California au trecut printr-o sperietura de zile mari dupa ce un localnic a gasit o creatura bizara pe o plaja din New Port Beach. Acesta se plimba pe țarm și se bucura de locația frumoasa, așa ca mare i-a fost mirarea cand a gasit ceva ce nu avea ce sa caute pe plaja. […] The post Creatura…

- Peștele face parte dintr-o specie rara care traieste in apele adanci ale oceanului. Datorita marimii specialiștii au precizat ca este vorba de o femela.O agenție care se ocupa cu studiul animalelor marine spune ca pestele a eșuat pe plaja. Corpul acestuia este acum la Departamentului pentru Pesti si…

- O specie de peste nemaiintalnita pana acum și despre care experții spun ca este un pește care provine din adancuri, a fost gasit eșuat pe o plaja din Newport Beach, California. Un localnic care se plimba pe plaja a dat de peștele care are o infațișare extrem de bizara. FOTO captura Facebook/Davey’s…

- Poliția a fost chemata la locuința din California a prințului Harry și a soției sale, Meghan, de noua ori in noua luni, informeaza Agerpres, care citeaza dpa. Ducele și ducesa de Sussex s-au mutat in noua lor casa in iulie 2020, impreuna cu fiul lor, Archie. De atunci, poliția a fost solicitata des…

- Un grup de cluburi de dans exotic a dat în judecata joi statul New York, susținând ca nu este corect ca sunt nevoite sa ramâna închise în timp ce altor localuri de divertisment li s-a permis sa se redeschida, relateaza ABC News.Procesul intentat într-o instanța…