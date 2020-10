Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea care reglementeaza audiovizualul, CNA (Consiliul National al Audiovizualului), este una autonoma, sub control parlamentar. Consiliul este alcatuit din 11 membri numiti de Parlament pentru un mandat de 6 ani, in baza nominalizarilor facute de Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Fostul ambasador german in Rusia, Rudiger von Fritsch, analizeaza intr-un interviu pentru DW modelul de comportament al Kremlinului in cazul Navalnii si explica in ce fel se poate vorbi ferm cu Moscova.

- "Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica", se mentioneaza intr-un comunicat al spitalului Charite din Berlin. Navalnii, un critic neobosit al presedintelui rus Vladimir Putin si un proeminent militant anti-coruptie, s-a imbolnavit in timpul unui zbor intern din Siberia pe 20 august…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP.

- CHIȘINAU, 4 sept – Sputnik. Televiziunea de stat belarusa a publicat așa-numitele interceptari ale unor discuții dintre Berlin și Varșovia in cazul bloggerului Aleksei Navalnii. Astfel, in inregistrarea audio, presupusul reprezentant al parții germane menționeaza in ca in cazul dat nu este…

- Guvernul britanic nu a luat în calcul interferențele și implicarea Rusiei în alegerile sale și a ignorat mai multe campanii ale Kremlinului în timpul referendumului pentru Brexit, se arata într-un raport oficial prezentat Camerei Comunelor de Comitetul Parlamentului Britanic…

- Deputatii din cadrul Comisiei parlamentare de Informatii si Securitate (ISC) au indemnat marti Guvernul lui Boris Johnson sa ancheteze amestecul a Rusiei in campania referendumului Brexitului din 2016, in urma prezentarii unui raport de 55 de pagini care conchide ca influenta rusa in Regatul Unit este…