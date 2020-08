Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca, incidentul a avut loc joi. Polițiștii au fost sesizați de catre personalul medical al Spitalului Județean cu privire la absența unui pacient diagnosticat cu SARS-COV-2. Acesta a plecat…

- 12 romani angajati ai unei companii din Berlin au fost testati pozitiv pentru COVID-19, iar 3 dintre ei au parasit spatiul in care erau plasati in carantina – transmite MAE intr-un comunicat. Cei 12 locuiesc in afara Berlinului, alaturi de alti 7 conationali. Autoritatile au dispus plasarea in carantina…

- Dupa IJP Olt, inca un inspectorat de poliție devine focar de Covid-19. De data aceasta este vorba de conducerea poliției din Cluj, scrie News.roSindicatul Europol anunta, luni, un focar de coronavirus la Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, unde mai multi politisti au fost confirmati. Intre acestia…

- Dr. Radu Ciornei, cercetator in cadrul Universitații Suceava, și specialist in imunologie, microbiologie și genetica moleculara, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, ca o persoana care este confirmata pozitiv cu infecție SARS-CoV-2 nu este neaparat și o persoana contagioasa. El…

- Un barbat in varsta de 82 de ani din comuna Concești, județul Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit, joi seara, de la spital in timpul efectuarii evaluarilor medicale. Acesta a fost gasit vineri in localitatea de domiciliu și a spus ca a plecat din spital pentru ca aștepta de foarte mult timp, noteaza…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, luni, 120 de sancțiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenire și combatere a pandemiei COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- Prefectura Dolj a anuntat ca astazi in judet sunt confirmate pozitiv la noul coronavirus 217 persoane. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 4372 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu,42 de persoane se afla in carantina,2.878 de persoane au ieșit din carantina,14.341…

- Patru minori institutionalizati in Centrul ‘Sancta Maria’ Piatra-Neamt sunt cautati de politisti dupa ce, duminica seara, au fugit din institutie, a declarat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Dimitrie Mocanu. Este vorba de trei baieti si o fata…