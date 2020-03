Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan, externat dupa ce s-a vindecat de infecția cu noul coronavirus, a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii, scrie South China Morning Post, care citeaza presa chineza. Medicii chinezi au inceput sa anunțe tot mai mulți pacienți depistați pentru a doua oara cu virusul,…

- Începând cu decembrie 2019, când virusul Covid-19 a aparut în orașul chinez Wuhan și s-a raspândit rapid pe teritoriul Chinei, cercetatorii au urmarit caracteristicile clinice ale pacienților. Citește mai mult pe Stirile ProTV.

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Un banal tratament cu clorochina, un medicament folosit frecvent împotriva malariei, a aratat semne de eficiența în lupta împotriva noului coronavirus, a declarat marți, pentru AFP, Didier Raoult, directorul Institut Méditerranée Infection din Marsilia, care a invocat…

- Provincia Hubei din China a înregistrat, joi, 411 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus COVID-19, a transmis, vineri, comisia de sanatate a provinciei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Numarul noilor îmbolnaviri a prezentat o creștere fața ziua anterioara și o inversare…

- Directorul unui spital din Wuhan, epicentrul imbolnavirilor cu coronavirus, a murit marti dimineata din cauza infectarii cu Covid-19, anunta CNN, bilantul deceselor la nivel mondial fiind de 1873 de persoane.

- Un spital din China cu 1000 de paturi, dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar opt zile in Wuhan, epicentrul epidemiei, va fi deschis azi, conform media nationale, citate de Reuters.Peste 7.

- Bilanțul morților in cazul virusului ucigaș a ajuns sambata, 25 ianuarie, la 41. Printre cei decedați se numara și un doctor de 62 de ani, care s-a stins din viața in timp ce trata pacienții. Medicul a fost și el infectat cu coronavirus.