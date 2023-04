Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a aruncat, sambata, in gol de la etajul 7 al unui bloc situat pe strada Mihai Viteazul din municipiul Deva. In urma impactului cu solul, barbatul a decedat, transmite Replica Hunedoara.„Politistii ajunși la fața locului, au constatat ca, este vorba despre un barbat in varsta de 37 de ani,…

- Descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01,00, care au patruns in apartament dupa ce au fost alertați prin apel la 112 de mama copilului care era ingrijorata de unele mesaje primite de la fostul partener, a transmis IPJ Alba, citat de Agerpres . Pentru inceput,…

- Incidentul a avut loc vineri, 24 martie, in cartierul Vidin din municipiul Braila. Femeia, in varsta de 72 de ani, s-a aruncat de la etajul patru al unui apartament, in timp ce autoritațile sosite la fața locului incercau s-o convinga sa renunțe la gest. Varstnica a murit la spital, potrivit site-ului…

- Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizata telefonic, sambata, de catre personalul Spitalului Județean de Urgența Giurgiu cu privire la faptul ca un barbat, de 57 de ani, din localitatea Gostinari, județul Giurgiu, internat pe secția ATI, a decedat, informeaza Giurgiu News.Polițiștii sosiți la fața…

- Psihiatrul moscovit Pavel Beșciastnov, 47 de ani, și-a sfatuit pacientul care se gandea la sinucidere sa se alature „operațiunii militare speciale”, unde ar putea muri „in folosul cauzei comune”, scrie canalul rusesc de Telegram Baza. Ulterior, specialistul și-a cerut scuze. Andrei (nu este numele sau…

- Un barbat a urcat vineri dimineata, 24 februarie, pe cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu si a amenintat ca se arunca in gol, a informat Agerpres. Mai multe echipaje de pompieri, medicale si un mediator din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au venit la fața locului.Barbatul…

- Tanara de 20 de ani a fost gasita, sambata, in stare de inconșiența de polițiștii sosiți la fața locului, ulterior echipajul Serviciului de Ambulanta constatand decesul. Fata a cazut de la etajul intai al unui bloc din Targu Jiu, iar potrivit Gorj Online , se pare ca tanara s-ar fi sinucis. Tatal fetei…

- Un barbat de 80 de ani, din Dabuleni, internat la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, a murit dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unitații medicale, informeaza Gazeta de Sud , care citeaza un comunicat IPJ Dolj. Polițiștii craioveni au fost sesizați prin apel de urgența 112, vineri, 13…