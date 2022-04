Un pacient de la Spitalul de Pneumoftiziologie a fost găsit spânzurat în camera în care era internat Descoperire șocanta in aceasta dupa-amiaza la Spitalului de Pneumoftiziologie, din zona Bucium Iași. Un pacient din cadrul spitalului a fost gasit spanzurat in propria camera. Potrivit cadrelor medicale, pacientul suferea de tuberculoza, iar dupa o cearta cu rudele sale, a recurs la gestul extrem. „Este o zi extrem de trista pentru spitalul nostru deoarece un pacient diagnosticat cu tuberculoza multidrog rezistenta a ales sa isi puna capat zilelor in toaleta din sectia exterioara “Dr. Clunet”, din Bucium. Este vorba despre un pacient in evidenta spitalului din 2014 cu tuberculoza, cu multiple… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

