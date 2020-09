Un oraș din județul Suceava a intrat în cod roșu: Se închid școlile, restaurantele și cafenelele Un oraș din județul Suceava a intrat in scenariul roșu, motiv pentru care școlile, restaurantele și cafenelele se vor inchide, iar slujbele la biserica vor putea fi oficiate doar afara. Incidența cazurilor de coronavirus la mia de locuitor este de peste 7 in orașul Siret, iar totul a plecat de la focarul aparut la Spitalul de Psihiatrie Siret, unde in acest moment sunt 38 de cazuri de imbolnavire, din care 34 in randul pacienților și 4 in randul personalului medical, scrie Monitorul de Suceava . Pentru ca o parte dintre angajați au mers in oraș și au intrat in contact cu alte persoane, au aparut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Siret din județul Suceava a intrat in scenariul roșu, astfel ca se inchid școlile, restaurantele și cafenelele, iar slujbele la biserica vor putea fi oficiate doar afara. Incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de peste 7, iar totul a plecat de la focarul aparut la Spitalul de…

- Incepand de joi, 17 septembrie, Colegiul Tehnic ”Lațcu Voda” și Școala Gimnaziala ”Petru Mușat” din Siret unde funcționeaza și gradinița orașului, au trecut la scenariul roșu fiind inchise pentru 14 zile din cauza ca incidența cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori in oraș a depașit cifra 7. Cursurile…

- Probleme in Suceava, orașul Siret a intrat in scenariul roșu dupa ce incidența cazurilor de coronavirus la mia de locuitori este de peste 7. Focarul de Covid-19 in oraș a aparut la Spitalul de...

- UPDATE, 17 sept 2020 – Colegiul Tehnic ‘Latcu Voda’ din Siret si Scoala gimnaziala ‘Petru Musat’, unde functioneaza si gradinita orasului, s-au inchis de joi dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in localitate si se impune instituirea scenariului rosu. Efectivele de elevi de la cele trei unitati…

- 12 cadre didactice – profesori, invatatori, educatori, dar si un angajat din cadrul personalului nedidactic – au fost confirmati cu infectie cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila. Pana pe 7 septembrie, potrivit purtatorului de cuvant…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava va implementa, in perioada august 2020 – seprtembrie 2022, proiectul „POT – PARTENERIAT, OPORTUNITATE, TRANSFER DE COMPETENȚE”, finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman, a anunțat directorul instituției de invațamant, prof. Maria Teodoreanu. Proiect…

- 18 elevi de la „Petru Mușat" au obținut calificarea de „Operator in fabricarea celulozei și hartiei". Este vorba de prima promoție a parteneriatului demarat in 2017 intre Ambro, Colegiul Tehnic „Petru Mușat" Suceava și Primaria municipiul Suceava, care a ...