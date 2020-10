Un oltean de 80 de ani producea ilegal alcool Polițiștii din Corabia au facut,ieri, o percheziție la locuinta unui barbat, de 80 de ani, din localitate, banuit ca producea ilegal alcool. La locuinta acestuia au fost gasite cazane artizanale de distilat alcool, precum si cantitatea de 7556 litri alcool (țuica), depozitata in butoaie de plastic de capacitați diferite. Din locuinta acestuia a fost ridicata cantitatea de 536 litri alcool, iar diferența de 7020 de litri a fost sigilata și lasata in custodia barbatului. Tot cu ocazia percheziției a fost gasita și ridicata suma de 9250 de euro și 16650 de lei. In cauza se continua cercetarile sub… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

