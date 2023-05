Un nou volum năzdrăvan de Valeriu Ion Găgiulescu - 101 găgiulisme Scriitorul Valeriu Ion Ggiulescu este un scriitor atipic. Când zici c ai vzut tot ceea ce putea s scrie mai scoate ceva din joben i se reinventeaz. Iac acum cu acest nou volum exact asta face.101 ggiulisme este o carte atipic plin de umor olimpian i de pilde de înelept. Aprut la editura In... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Sursa articol: infoest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Desi realme 10 de abia a ajuns in Romania, iata ca deja discutam despre succesorul sau, realme 11. El va debuta in luna mai si a primit deja o serie de teasere, care dezvaluie o camera circulara in spate. Acum il vedem in mana cuiva. Inca nu e clar ce model din gama va fi, deoarece ne asteptam si la…

- Actrița Doina Teodoru a povestit ca nu știa nimic despre chef Catalin Scarlatescu, inainte de a se indragosti de el. Deși ambii lucrau in televiziune, nu s-au intersectat deloc. Mai mult, cand a fost nevoita sa faca un sketch despre "Chefi la cuțite", a aflat ca Scarlatescu este "gagicar".

- Valentina Stan, asistenta medicala și purtator de cuvant al SJU Bacau, și-a lansat, de 1 Martie, primul volum intitulat sugestiv „Fericire la superlativ”. „Este o carte in care am adunat gandurile, realizarile invitaților de la emisiunea pe care am realizat-o pe parcursul anilor de licența in cadrul…

- Valentina Stan, asistenta medicala și purtator de cuvant al SJU Bacau, și-a lansat, de 1 Martie, primul volum intitulat sugestiv „Fericire la superlativ”. „Este o carte in care am adunat gandurile, realizarile invitaților de la emisiunea pe care am realizat-o pe parcursul anilor de licența in cadrul…

- „La data de 10 februarie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Bobicești din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 73 de ani, din comuna Barza, ar fi sustras mai multe cruci din cimitirul comunal”, au anunțat…

- ”Vestile bune au sosit! Asa cum am anticipat in urma cu doua luni, cel mai mare volum al schimburile comerciale din istoria relatiilor dintre Romania si Statele Unite ale Americii a avut loc in anul 2022, cand acesta s-a situat la nivelul a 5,13 miliarde de dolari”, se arata intr-o postare pe pagina…

- Vacanta de schi 2023 pe judete! Anul școlar 2022- 2023 este unu atipic, tocmai prin forma prin care elevii merg la cursuri, și anume pe baza celor cinci module. In același timp și modul in care elevii vor intra in vacanța este schimbat, fiind relativ apropiate, iar ca și perioada, exceptand vacanța…

- „aniG” este cel mai recent volum de versuri al scriitoarei Gina Zaharia, despre care criticul literar Costin Tuchila, cunoscut publicului ca realizator de teatru radiofonic in cadrul Redacției Teatru a Societații Romane de Radiodifuziune, spune ca este „un autoportret liric cu titlu aparent enigmatic”.…