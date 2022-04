Autoritațile atrag atenția ca in perioada sarbatorilor a aparut un nou tip de atac cibernetic in Romania și le recomanda cetațenilor sa fie extrem de vigilenți. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atenția cu privire la faptul ca mulți romani au primit mesaje scrise tip SMS, care ii redirecționeaza pe destinatari spre site-uri compromise, care le pot fura datele. „Echipa Directoratului va ureaza sarbatori fericite și indeamna la atenție in ceea ce privește mesajele primite in aceste zile! Evitați accesarea link-urilor din surse necunoscute. Unii utilizatori au primit deja…