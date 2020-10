Stiri pe aceeasi tema

- Sansele de infecții cu noul coronavirus la sala de fitness sunt minime, arata un studiu facut de academicienii de la Sheffield Hallam University.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara cultura minimala, dar au știut sa vorbeasca cu paltonul liderului Salile…

- Tinerii sunt mai putin satisfacuti de democratie si mai dezamagiti in prezent decat in orice alta perioada a ultimului secol, mai ales in Europa, America de Nord, Africa si Australia, releva un studiu realizat de Universitatea Cambridge, preluat marti de Reuters. 'Milenialii', cum sunt cunoscuti…

- Astazi, de la ora 11.45, a avut loc primul zbor Wizz Air, un nou mare operator aerian din Europa care opereaza și de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau. Pana la inceperea sezonului de iarna, respectiv 28 octombrie, Wizz Air va opera din Bacau patru zboruri saptamanal pe Londra. Pista…

- Asociația Animal Society desfașoara o ampla campanie de sterilizare gratuita a cainilor de rasa comuna din Galați. Este vorba despre o acțiune care se desfașoara incepand de marți pana la finalul lunii octombrie, in cadrul unui proiect unic in Europa.Campania de sterilizare de la Galați se…

- FCSB a anunțat in urma cu scurt timp transferurile lui Catalin Straton (portar, 30 de ani) și Ștefan Cana (fundaș central, 20 de ani), ultima oara la Farul Constanța. Straton, ultima oara la rivala Dinamo, și-a incheiat in aceasta saptamana socotelile cu Dinamo, portarul fiind acontat de rivala FCSB.…

- Episodul de seceta "fara precedent in ultimii 250 de ani" care a afectat Europa doua veri consecutive, in 2018 si 2019, risca sa se repete mult mai des pana la sfarsitul acestui secol din cauza incalzirii climei la nivel planetar, au avertizat autorii unui studiu publicat joi, relateaza AFP.Citește…

- Pandemia a dus la creșterea timpului de lucru cu 48 de minute, la sporirea numarului ședințelor și intalnirilor și la un numar mai mare de mesaje electronice trimise, arata un studiu la care au participat 3,1 milioane de persoane din Nordul Americii, Europa și Orientul Mijlociu, anunța Bloomberg,…

