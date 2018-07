Un nou studiu controversat despre celebrul Giulgiu din Torino. Incredibil ce s-a aflat Un nou studiu controversat despre celebrul Giulgiu din Torino.Un nou studiu criminalistic al urmelor de sange de pe misterioasa tesatura in care ar fi fost invelit trupul lui Iisus dupa crucificare si pana la inviere, a ajuns la concluzia ca aceasta relicva ar fi de fapt un fals fabricat in perioada medievala, transmite Agerpres. Giulgiul din Torino e considerat singura relicva a crestinatatii , panza in care, se spune, Mantuitorul a fost invelit dupa ce a fost coborat de pe cruce. Rezultatele studiului, in care s-a apelat la ajutorul unui voluntar si a fost folosit si un manechin, au fost publicate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

