Un nou salt tehnologic pentru omenire: Nokia va construi primul sistem wirelles din spațiu Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, a anuntat luni compania finlandeza, in contextul in care agentia spatiala americana planuieste un viitor in care oamenii vor reveni pe satelitul natural al Pamantului si vor stabili asezari selenare, relateaza Reuters. NASA isi propune, prin programul sau Artemis, sa readuca oamenii pe Luna pana in 2024 si sa infiinteze baze permanente pe suprafata selenara. Nokia a anuntat ca primul sistem de comunicatii…

- Compania finlandeza Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, relateaza Reuters. NASA isi propune, prin programul sau Artemis, sa readuca oamenii pe Luna pana in 2024 si sa infiinteze baze permanente pe suprafata selenara.

