- Angelo Borrelli, șeful Protecției Civile din Italia, a anuntat cele mai recente date despre cazurile noi de infectare cu coronavirus din aceasta tara, cea mai afectata din Europa. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un numar record de morti.

- Cu cele 475 de persoane care au murit miercuri in Italia din cauza coronavirusului, numarul total al deceselor a ajuns la la 2.978, Nici macar in China nu au fost atația morți intr-o singura zi, scrie La Repubblica . Numarul cazurilor confirmate a crescut de asemenea la 35.713, fata de 31.506 marti,…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Italia a inregistrat 250 de noi decese in contextul epidemiei de coronavirus in 24 de ore, un nou record, ceea ce creste numarul mortilor la 1.266, potrivit unui bilant publicat vineri de Protectia Civila, scrie AFP.

- Ziarul Unirea Un nou record negru in Italia: Inca 250 de morți in ultimele 24 de ore, din cauza coronavirusului Un nou record negru in Italia: inca 250 de morți in ultimele 24 de ore, din cauza coronavirusului. Autoritațile italiene au raportat, vineri, 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record…

- Numarul deceselor suplimentare este de 189, fata de 196 anuntate miercuri. Regiunea cea mai afectata ramane Lombardia (nord), cu 744 de morti si 8.725 de cazuri depistate, urmata de Emilia-Romagna (centru-nord) - 146 de morti si 1.947 de cazuri. Nu a fost inregistrat niciun deces in doar cinci regiuni…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Italia la 1.694, cu 528 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli.

- In timp ce in China, numarul contaminarilor e in continua scadere, tot mai multe țari europene anunța cazuri noi de infectare cu coronavirus, majoritatea cu origine in Italia. In peninsula sunt 821 de persoane contaminate anuntat vineri seful Agentiei italiene de protectie civila, Angelo Borrelli, și…