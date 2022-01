Stiri pe aceeasi tema

- Ședinta ordinara a Consiliul Local al Municipiului Baia Mare va avea loc , joi, 27 ianuarie 2022, ora 15:00 in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu 49 de puncte pe ordinea de zi cuprinsa: 1.Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta 2.Proiect de hotarare…

- Consiliul Local (CL) va dezbate, saptamana viitoare, proiectul de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) privind construirea unui ansamblu multifunctional pe str. Primaverii 2, investitie initiata de Everland SA (fost Agroland) in zona Iasitex. Investitorul are in proprietate terenuri in suprafata totala de aproape…

- Firma Belfas are in proprietate circa 900 mp langa pasajul Octav Bancila și solicita Primariei avizarea unui proiect pentru construirea unui bloc de locuințe cu 8 etaje, accesul rutier cu restul orașului fiind asigurat prin str. Tabacului. Terenul se afla langa fostul depozit Petrom, care a fost demolat…

- Se convoca, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Municipiului Botosani, pentru data de 21.12.2021, ora 10,00 in sala de ședințe „Mihai Eminescu” din sediul Primariei.

- In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, se convoaca, in ședința... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 03 DECEMBRIE 2021 – ORA 10,00 –

- Secretarul general al municipiului a refuzat sedinta extraordinara referitoare la suspendarea regulamentului de acces in peninsula"Secretarul general arata o rea vointa crasa prin faptul ca nu organizeaza o sedinta de Consiliul Local la cererea unei treimi din Consiliul Local. Mirabela Viorela Calin…

- Cele doua proiecte de dezvoltare merg in paralel la instituții avizatoare, in contextul in care investitorii sunt diferiți. Planul urbanistic zonal (PUZ) este aprobat pentru ambele investiții, iar in prezent se fac demersuri pentru obținerea autorizației de construire. Hotelul va fi construit de catre…