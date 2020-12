Stiri pe aceeasi tema

- Un nou monolit din seria constructiilor misterioase care au impanzit lumea in ultimele luni a fost gasit in San Francisco de Craciun, doar ca in acest caz lucrurile sunt putin diferite: monolitul nu este construit din metal, ci din turta dulce.

- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, un desert facut in casa, dupa retete traditionale, care sa ne aduca aminte de gustul copilariei, ar putea sa reprezinte o provocare pentru orice gospodina. Fie ca vorbim de turta dulce sau de cornulete cu vanilie – un ‘dulce’ facut in casa reprezinta o bucurie…

- Un monolit, similar celor vazute in mai multe locuri din lume, a aparut in Corona Heights Park din San Francisco, scrie abc7news.com, relateaza News.ro. In loc de material stralucitor, obiectul misterios este facut din turta dulce. Structura are chiar si glazura si jeleu cu zahar. La…

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- Un nou monolit misterios a aparut in zona orasului californian Atascadero, la doua saptamani dupa ce o structura similara din metal a fost descoperita in desertul din Utah, disparuta ulterior.

- Bizarul monolit din metal descoperit in statul american Utah, despre a carui origine nu a putut nimeni sa spuna, a disparut vineri, la fel de misterios cum a aparut, a anuntat agentia locala pentru administrarea terenurilor, citata de CNN.