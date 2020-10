Un nou incendiu a izbucnit în zona Vadu pe 200 de hectare de vegetație uscată Pompierii intervin sambata pentru stingerea unui nou incendiu de vegetatie uscata izbucnit in zona Vadu, pana in prezent fiind stinse flacarile de pe 140 de hectare, dupa ce, zilele trecute, alte aproximativ 400 de hectare, in aceeasi zona, au fost cuprinse de foc. „La incendiul de la Vadu, izbucnit vineri, intervenim in prezent cu doua autospeciale de stingere si 15 pompieri, din care 11 sunt chemati de acasa, din timpul liber, de la Detasamentul Palas. Pana la aceasta ora, de la momentul izbucnirii au ars 140 de hectare si ar mai fi vorba de alte 70 de hectare care urmeaza a fi stinse”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

