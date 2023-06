Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana continua sa se extinda in județul Timiș. A fost confirmat un nou focar, de data aceasta in ferma Smithfield de la Voiteni.... The post Pesta porcina africana, depistata in județul vecin. S-a instituit o zona de protecție unde mutarea și vanzarea animalelor e interzisa appeared…

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat la o ferma din Voiteg apartinand companiei Smithfield. Aici sunt 53.764 de porci care trebuie sacrificati. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș informeaza ca in data de 16 iunie a fost confirmat focarul de pesta porcina africana…

- Peste 10.000 de porci dintr-o ferma din judetul Satu Mare vor fi ucisi dupa ce s-a depistat un focar de pesta porcina africana, informeaza, luni, Institutia Prefectului.Potrivit sursei citate, prefectul Radu Roca, in calitate de presedinte al Centrului local de combatere a bolilor Satu Mare a convocat…

- Alerta in judetul Timis. Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat la una dintre fermele celei mai mari companii de procesare a carnii din tara noastra. Astfel, urmeaza sa fie fie sacrificate aproape 18.000 de suine.

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare Timis au suspiciuni privind existenta unui focar de pesta porcina africana la o ferma Smithfield din Cenei. Este vorba de o ferma de crestere si ingrasare, care numara 17.900 de suine. Acum se asteapta confirmarea probelor de la Institutul de Diagnostic si Sanatate…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a ridicat toate restricțiile sanitare veterinare, in toate localitațile județului, dupa ce a stins și ultimul focar de pesta porcina africana, in localitatea Salacea.

- Avem un focar de pesta porcina africana la un purcel domestic intr-o gospodarie din localitatea Salsig. Informația a fost confirmata de catre Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. Vasile Pop, directorul executiv adjunct al DSVSA Maramureș, spune ca ieri au fost luate…

- Un focar de pesta porcina africana a fost identificat pe raza judetului Buzau, la o gospodarie individuala, a informat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau, potrivit Agerpres.