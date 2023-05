Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

- Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat joi seara o lege prin care este interzis avortul daca varsta sarcinii este mai mare de sase saptamani, relateaza ABC News. DeSantis este vazut drept principalul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024. Legislatia anterioara a…

- Fostul presedinte american Donald Trump mentine un avans semnificativ in raport cu guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, in potentiala cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Republican in scrutinul prezidential programat in SUA in 2024, informeaza Mediafax.Potrivit unui sondaj efectuat…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, este favorit in fata fostului presedinte Donald Trump in eventualitatea intalnirii in scrutinul prezidential din 2024, dar actualul lider de la Casa Alba este devansat de guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, desi situatia electorala ramane incerta, scrie Mediafax.Presedintele…

- Ministerul de Externe de la Kiev a anuntat miercuri ca l-a invitat pe guvernatorul Foridei, Ron DeSantis, sa viziteze Ucraina pentru a "intelege" invazia rusa, dupa ce politicianul american ce se profileaza drept aspirant la candidatura republicana pentru Casa Alba a apreciat ca apararea Ucrainei nu…