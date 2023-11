Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor din Romania a oprit vanzarile a peste 600 de autovehicule, a informat marți carVertical, companie specializata in verificarea istoricului auto.

- Angajații de la noul azil al groazei descoperit de autoritați in Pipera-Voluntari discutau intre ei despre lipsa mancarii și despre lipsa serviciilor medicale pentru cei internați, conform stenogramelor din referatul DNA de arestare preventiva a celor doi administratori. Doi administratori ai unei societați…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis sa inchida temporar restaurantul McDonald’s din Gara de Nord, unul dintre cele mai aglomerate puncte de tranzit din București. Acest demers vine in urma nerespectarii mai multor prevederi legate de normele alimentare. Inspectorii ANPC…

- Inspectorii ANPC au aplicat amenzi in cazul a 3 magazine Kaufland din Cluj-Napoca. In urma controalelor, in cadrul unitaților comerciale au fost gasite produse expirate, mizerie, dar și muște in zona de preparare a mancarii. Pe data de 13.10.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Jeg de nedescris, ingrediente și preparate expirate, goange in mancare, precum și nenumarate alte nereguli Cam așa se prezinta cunoscutul hotel Ramada din Cluj-Napoca, care se mandrește ca ar fi unul dintre cele mai de renume din oraș Verdictul ofițerilor de la protecția consumatorilor: o bomba de nedescris…

- In urma cu cateva zile, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV), prin CJPC, s-a autosesizat in legatura cu unele nereguli și a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic SC Columbus Operațional SRL (incinta Magazinului Central), din municipiul…

- Marți seara a fost descoperita in Capitala o noua situația grava legata de un aviz de batrani. La azilul „La Vecinul cel Bun” din Sectorul 4 au fost gasite 18 persoane care erau cazate pe saltele mizerabile, la subsolul cladirii.La data de 22.08.2023 orele 23:23 Secția 16 Poliție a fost sesizata…