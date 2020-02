Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat thailandez a ucis sambata cel putin 17 persoane in Korat, un oras din nord-estul Thailandei, a anuntat politia sambata, relateaza AFP potrivit Agerpres. Exista ''peste 10 morti'' si numerosi raniti, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei, Krissana Pattanacharoen. Autoritatile,…

- Alerta la Sighetu Marmației in urma cu puțin timp. O casa a luat foc. Doua persoane posibil intoxicate cu fum Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, a anuntat ca la Sighetu Marmatiei, pe strada Simion Barnutiu a izbucnit un…

- Imagini cutremuratoare accident mortal. Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite grav Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe un drum judetean din judetul Dolj, dintre localitatile Galiciuica si Bailesti. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Macel pe șosele in ultimele doua zile: 19 persoane au murit, iar 33 au fost ranite grav in accidente Bilanț negru pe șosele in ultimele doua zile. La nivel national, s-au produs 44 de accidente rutiere, in urma carora 19 persoane au decedat, iar alte 33 au fost grav ranite. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Autoritatile neozeelandeze au dezvaluit marti identitatea celor doua persoane ale caror trupuri neînsufletite nu au putut fi gasite dupa eruptia de saptamâna trecuta a vulcanului Whakaari, din nord-estul tarii. Bilanțul deceselor a ajuns la 18, scrie Agerpres, citând EFE. Whakaari,…

- Un nou atac terorist! Bilanțul victimelor, CUTREMURATOR..Zeci de morți și peste 70 de persoane ranite Un atac terorist a avut loc in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, cel puțin 19 persoane fiind ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane fiind ranite. Oferta…

- Atac terorist in supermarket: sunt morti si raniti Trei persoane au fost ucise luni intr-un atac armat intr-un supermarket al lantului de magazine Walmart din orasul Duncan, au anuntat media locale citand surse ale politiei din acest oras aflat in statul Oklahoma, centrul Statelor Unite, relateaza AFP.…

- Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE…