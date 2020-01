Stiri pe aceeasi tema

- Conform armatei irakiene, cele doua rachete au cazut in interiorul Zonei Verzi, unde se afla cladirile guvernamentale si sediile ambasadelor. "Doua rachete Katiusa au cazut in interiorul Zonei Versi, fara a provoca victime", a anuntat Armata. Doua explozii puternice, urmate de sunetul sirenelor, au…

- ”Americanii trebuie sa stie ca, pentru moment, 13 scenarii de razbunare au fost dezbatute in cadrul Consiliului, iar in pofida faptului ca un consens se formeaza in jurul scenariului celui mai slab, punerea acestuia in aplicare ar putea fi un cosmar istoric pentru toti americanii”, avertizeaza Ali…

- Sase rachete au lovit duminica capitala irakiana Bagdad, dintre care trei au cazut in Zona Verde, un perimetru puternic securizata in care se afla cladirile guvernului si misiunile straine, informeaza Reuters. Celelalte trei rachete au cazut in Jadriya, o zona rezidentiala din apropiere,…

- Un atac cu rachete asupra ambasadei americane de la Bagdad a fost lansat duminica seara, fiind raportate victime in randul civililor din zona vizata.Cel putin cinci rachete au lovit duminica in Zona Verde din Bagdad, capitala Irakului, foarte aproape de ambasada Statelor Unite.

- Un atac cu rachete a avut loc sambata seara in Bagdad, capitala Irakului. Zona Verde, foarte bine pazita si unde au sediul mai multe misiuni diplomatice, inclusiv Ambasada SUA, a fost tintita. O baza aeriana aflata la circa 80 de kilometri de capitala irakiana, unde sunt stationate trupe americane,…

- Manifestantii irakieni pro-Iran au parasit miercuri imprejurimile Ambasadei SUA la Bagdad din ordinul puternicelor militii paramilitare Hachd al-Chaabi, punand capat violentelor care au culminat cu atacarea inedita a cancelariei misiunii diplomatice.

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal. Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…