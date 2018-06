Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii ruși infecteaza companii din Ucraina cu un virus de tip malware pentru a crea terenul propice unui atac masiv, coordonat, a spus marți șeful poliției cibernetice din Ucraina, Serhei Demediuk. Hackerii vizeaza firme, banci și companii de infrastructura energetica, intr-un mod care sugereaza…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa viziteze vineri linia frontului in conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si rebelii prorusi, conflict care dureaza de patru ani si al carui final nu se intrevede, transmite dpa. Maas le-a declarat joi reporterilor, la sosirea la Kiev pentru…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko a anunțat ca autoritațile vor asigura paza de corp celor 30 de persoane din Ucraina, aflate pe lista de ținte a serviciilor speciale ruse, impreuna cu jurnalistul transfug Arkadi Babcenko. Fiecare persoana de pe aceasta lista va primi protecție, a declarat…

- Trei persoane au fost ucise si noua au fost ranite in estul separatist prorus al Ucrainei, afectat de un nou val de violente, fara precedent in acest an, au anuntat luni autoritatile ucrainene si rebelii, relateaza AFP.Aceste noi victime cresc la noua numarul deceselor inregistrate in cinci…

- Trei persoane au fost ucise și alte noua ranite in estul separatist pro-rus din Ucraina, intr-un nou acces de violențe, fara precedent in acest an, au anunțat luni autoritațile ucrainene și rebele, citate de AFP.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…

- Un incendiu urmat de explozii in serie a avut loc joi la un depozit de munitie din apropiere de Harkov, nu departe de teritoriile separatiste din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Un foc a carui cauza este deocamdata necunoscut s-a declansat in timpul lucrarilor de…

- Ucraina a hotarat sa impuna sanctiuni companiilor si entitatilor rusesti asemanatoare celor decise de Statele Unite, care au pus pe lista neagra oameni de afaceri si aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, conform presedintelui ucrainean Petro Poroshenko, scrie Reuters. De asemenea, Kievul a prelungit…