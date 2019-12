Un nou ACCIDENT GRAV! Două victime decedate în urma unui impact frontal la Lucani Un nou accident grav s-a petrecut în aceasta dimineața în dreptul localitații Luncani, acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, &"Accident deosebit de grav în Luncani. Doua autoturisme implicate în urma unei patrunderi pe contrasens. Doua persoane decedate din autovehiculul vinovat, o persoana ranita. Circulația se desfașoara pe un singur sens&", au fost primele informații transmise de IPJ Cluj. Revenim cu detalii! CITEȘTE ȘI: ACCIDENT GRAV în Cornești! Doua victime în stare foarte grava. A fost solicitat un ELICOPTER… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 15 Ludus ndash; Campia Turzii, in zona localitatii Luncani, judetul Cluj, unde a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 E671 Carei ndash; Satu Mare, intre localitatile Moftinu Mic si Paulian, judetul Satu Mare, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma impactului, doua persoane au fost ranite.Circulatia…

- Doua persoane din Alba au murit și alte doua sunt ranite, in urma unui accident grav petrecut, pe DN75, intre localitațile Mihai Viteazul și Cornești, județul Cluj. Un camion inmatriculat in Alba a lovit un autoturism Dacia inmatriculata tot in Alba. Potrivit IPJ Cluj, din primele date, și-au pierdut…

- Un accident rutier grav a avut loc intre un autoturism si un camion. Potrivit primelor informatii, o persoana a murit si alta se afla in stare grava. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN75, intre localitatile Mihai Viteazul si Cornesti, judetul Cluj, a…

- „Accident rutier in Cornești, comuna Mihai Viteazu, pe DN75, între un camion și un autoturism. Doua victime în stare grava, fiind solicitat un elicopter SMURD”, a transmis IPJ Cluj. Mai multe echipaje de salvare printre care și un elicopter au intervenit la Cornești.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN11 E574 Bacau ndash; Onesti, la intrarea in municipiul Onesti, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara.In urma impactului, patru persoane au suferit leziuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7C Pitesti ndash; Curtea de Arges, pe raza localitatii Merisani km. 6 , judetul Arges, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite investigate…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14, in localitatea Fundatura. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autoturisme, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului…