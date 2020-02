Stiri pe aceeasi tema

- Romania ia primele masuri de preventie, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului din Asia. Au fost alese, deocamdata, cinci spitale de boli infectioase din toata tara, unde vor fi internati cei suspectati ca au contactat noul virus. De asemenea, au fost comandate teste rapide, pentru depistarea…

- Grupul de specialisti constituit la nivelul Ministerului Sanatatii a stabilit astazi, intr-o sedinta de lucru, primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus. Specialistii in domeniu au stabilit trei categorii de masuri care vor fi aplicate in aeroporturile…

- Dupa decesul medicului Constantin Tica, a fost desemnat un nou sef al Clinicii de chirurgie si ortopedie pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Acesta este Iulian Gheorghe Mester. Iulian Gheorghe Mester va ocupa functia de sef al Clinicii de chirurgie si ortopedie pediatrica…

- Alex Benchea și Cosmin Andron au plecat din București pe 10 decembrie. Cinci zile mai târziu, alpinistul nevazator a reușit sa urce pe vârful Kilimanjaro (5.895 de metri). „E foarte fain aici. Nu ma las pâna nu duc steagul pe vârf”, a spus tânarul,…

- Intre 13 si 21 decembrie are loc turneul de lansare a volumului „Ne facem bine“, o antologie cu texte de Paula Herlo, Rares Nastase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu si un cuvant inainte de Cristian Leonte, bestseller Humanitas la Gaudeamus 2019. Dupa ce au lansat volumul in Bucuresti, Bacau,…

- DIICOT face astazi 76 de percheziții, inclusiv la Universitatea „Spiru Haret”. Procurorii au suspiciuni ca mai mulți studenți și masteranzi au obținut in mod fraudulos diplome dupa ce au platit bani mai multor angajați ai unitații de invațamant, intre care și prorectorului . Procurorii spun ca unul…

- O tanara de 28 de ani a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals informatic si tentativa la frauda informatica. La data de 12 noiembrie, politistii din București au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta,…