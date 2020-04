Stiri pe aceeasi tema

- Un muzeul din Belgia ofera ocazia iubitorilor de arta sa aprecieze operele maestrului flamand Jan van Eyck, in pofida masurilor de izolare impuse in aceasta tara in contextul pandemiei de coronavirus, prin vizite ghidate virtuale, informeaza DPA.Intitulata "Van Eyck: An Optical Revolution"…

- Nasser Miri, iranian de origine, care a copilarit in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial si a supravietuit epidemiei de rujeola in tara natala, in tinerete, e in centrul atentiei, in aceste zile, in Belgia.

- Un tablou al pictorului olandez Vincent van Gogh a fost furat in noaptea de duminica spre luni de la Muzeul Singer din Laren, in Olanda, o institutie inchisa din cauza pandemiei noului coronavirus, a anuntat luni directorul institutiei, relateaza AFP.

- Un tablou al pictorului post-impresionist Vincent van Gogh a fost furat noaptea trecuta din Muzeul Singer din orasul Laren, a anuntat luni agentia de presa olandeza ANP, citata de Reuters, potrivit Agerpres.Muzeul olandez este in prezent inchis din cauza pandemiei de coronavirus. Tabloul…

- Muzeul de Arta Populara iși suspenda activitatea cu publicul incepand de joi, a anunțat Primaria Constanța. Astfel, vizitarea obiectivelor culturale și manifestarile cu publicul sunt anulate pana pe 31 martie, cu posibilitatea de prelungire. Primaria Municipiului Constanța face un apel catre intreaga…

- Dupa anul dedicat lui Leonard de Vinci, un alt geniu al Renasterii, Rafael, care a murit in urma cu 500 de ani, face obiectul unei expozitii omagiale organizate la Roma, marcata insa de o controversa, relateaza miercuri AFP. In centrul acestei polemici intre experti se afla un splendid portret al papei…

- Primaria municipiului Falticeni și Muzeul de Arta ”Ion Irimescu” organizeaza sambata, 29 februarie, mai multe manifestari dedicate marelui sculptor Ion Irimescu. Manifestarile debuteaza la ora 11 cu o slujba de pomenire la biserica Oprișeni. Ele vor continua la ora 12.30 cu simpozionul ”Irimescu 117”…