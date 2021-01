Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an a fost extrem de interesant pentru un angajat Mercedes din Spania. Acesta a fost destituit din funcție, iar suparat fiind, s-a urcat la bordul unui excavator din aproapiere și a avariat nu mai puțin de 69 de mașini noi-nouțe. Paguba se ridica la peste 5 milioane de euro, mașinile distruse…

- ​Piața mașinilor noi a scazut cu 12% în noiembrie în UE și cu 25% în primele 11 luni, arata datele ACEA. În România scaderea a fost de 25% la 11 luni, în unele țari scaderea a fost de 40%, iar la polul opus declinul a fost de doar 17%. Marca Volkswagen are 11,4% din…

- Vant puternic in București, 4 mașini au fost avariate dupa ce un copac a cazut pe carosabil. Din fericire nimeni nu a fost ranit, insa traficul a fost ingreunat.Incidentul a avut loc in zona Giulești, sambata seara.Vantul puternic a mai facut probleme și in alte zone din Capitala pe parcursul zilei.…

- La ora 20.50, am fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN2 E85, in afara localitații Urechești. Polițiștii sosiți la fața locului au stabilit faptul ca un autoturism a intrat in coliziune cu un alt auto care circula pe același sens de mers, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile.…

- In Europa au fost vandute 711.000 de vehicule electrice și hibride in trimestrul al treilea, cu 128% mai mult decat in aceeași perioada din 2019. Cele mai mari vanzari s-au inregistrat la vehiculele hibride, 386.000 unitați (+97%), urmate de cele electrice (BEV), 179.000 unitați (+121%), și cele hibrid…

- Doua autoturisme au colizionat in localitatea Crainimat. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Echipajele de intervenție din cadrul ISU BN au fost solicitate in localitatea Crainimat. Doua autoturisme au colizionat și au ieșit in afara carosabilului. Accidentul ar fi avut loc…

