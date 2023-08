Un mort și trei răniți într-un accident produs pe DN2. Două mașini s-au ciocnit violent La fața locului au intervenit doua echipaje de la Detașamentul de pompieri Urziceni, o ambulanța SMURD și o ambulanța tip C a Serviciului Județean de Ambulanța Buzau. PIn accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care o victima incarcerata. Din nefericire, persoana incarcerata, un barbat in varsta de aproximativ 39 de ani, a fost declarata decedata de echipajul medical, aceasta prezentand leziuni incompatibile cu viața. Celelalte 3 victime au fost transportate la doua spitale cu diferite traumatisme. The post Un mort și trei raniți intr-un accident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

