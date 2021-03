Un "mort" a revenit la viață pe masa de autopsie în India Un indian, declarat mort de medici dupa un grav accident de motocicleta, a prezentat semne de viața pe o masa de autopsie chiar înainte de începerea examinarii post-mortem, a declarat miercuri un oficial pentru AFP.

Tânarul de 27 de ani, din orașul Mahalingapur din sudul statului Karnataka, a fost transportat în stare critica weekendul trecut la un spital privat unde medicii l-au declarat mort.

Familia sa a transferat apoi &"cadavrul&" la un spital public din apropiere, unde acesta trebuia sa fie supus luni unei examinari post-mortem.

Rudele sale au declarat presei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

