Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu s-au deplasat la locuința unui barbat, in varsta de 49 de ani, pentru a-i aduce la cunoștința ordinul de protecție emis pe numele sau. Cu ocazia activitaților desfașurate, polițiștii au constatat faptul ca la locuința…

- Vineri, 27 august a.c., Poliția a fost sesizata, de catre o femeie, din municipiul Zalau, prin apelul de urgența 112, despre faptul ca pe strada General Dragalina are loc un scandal in care sunt implicate mai multe persoane.Ajunși la fața locului, polițiștii au aplanat in scurt timp scandalul și au…

- Politistii vranceni au intocmit dosar penal pentru un barbat de 40 de ani, din Ruginesti, dupa ce acesta a incalcat ordinul de protectie cerut de fosta sa concubina, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Duminica, 15 august, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Barbat de 36 de ani, din Alba, prins fara permis in județul Cluj: S-a ales cu dosar penal Un barbat in varsta de 36 de ani, din județul Alba a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier Cluj fara a deține permis de conducere. In jurul orei 07.40, polițiștii Biroului Rutier Cluj au depistat un barbat…

- Politiștii din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai, Compartimentul Poliției Rutiere, in timp ce executau supravegherea și controlul traficului rutier pe raza orașului Sangeorz-Bai, au oprit in trafic un autoturism care avea montate placuțe de inmatriculare cu numere provizorii. A fost identificat…

- Barbat de 52 de ani, din Ocna Mureș, prins la volanul unui autoturism neinmatriculat. S-a ales cu dosar penal Un barbat in varsta de 52 de ani, din Ocna Mureș, a fost depistat de catre polițiștii din Hoparta in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat. La data de 01 iulie 2021, in jurul orei 14.40,…

- La data de 28 iunie 2021, in jurul orei 21.50, polițiștii din Teiuș au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 35 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, in timp ce se afla la locuința femeii, barbatul,…

- Polițiștii au incercat marți seara sa traga pe dreapta o mașina, la Craiova, insa șoferul, de 28 de ani, a accelerat, iar la un moment dat a produs un accident rutier lovind doua masini. In urma incidentului, o tanara de 20 de ani a fost ranita, informeaza News . Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul…