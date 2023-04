Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul insarcinat cu securitatea provinciei Buenos Aires a fost atacat violent, luni, de soferii de autobuz furiosi din cauza mortii unuia dintre colegii lor, care a fost impuscat de doi pasageri, o crima ce ameninta sa degenereze intr-o greva masiva a transportului public din oras, relateaza AFP.…

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de Digi24.

- Scene greu de imaginat pe un teren de sport s-au petrecut la un meci de fotbal feminin dintre doua echipe africane.Partida dintre DC Motema Pembe si TP Mazembe, din prima liga a Republicii Democrate Congo, a fost tulburata de nemultumirea jucatoarelor echipei gazda, care l-au alergat pe arbitru si l-au…

- Un tanar din Brașov a fost batut și talharit de alți cinci barbați, intr-o stație de autobuz. Victima a mers sa reclame incidentul la Poliție, iar oamenii legii au pornit in cautarea faptașilor. Ancheta a scos la iveala ca unii dintre ei sunt implicati si in alte fapte penale.

- Paznicul unei societați din Vulcan, județul Hunedoara, a fost batut cu o coada de matura și lovit in cap cu un televizor de catre doi talhari, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un pacient al sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean Vaslui a fost batut crunt de trei infirmieri. Magistrații din Vaslui au decis ca unul dintre infirmieri este insa nevinovat.In ceea ce-i priveste pe ceilalti doi suspecți, instanta a decis sa-i condamne la cate un an si 3 luni de inchisoare cu…

- O situatie cel putin ciudata s-a petrecut marti, in miezul zilei, in municipiul Suceava, unde calatorii unui autobuz TPL de pe o linie secundara au fost uitati in mijlocul de transport, cu usile inchise, in timp ce soferul a plecat sa isi cumpere ceva de mancare. Evenimentul s-a petrecut in statia Orizont,…