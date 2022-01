Un ministru a fost testat pozitiv la COVID-19: ”M-am izolat imediat” Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat joi seara ca a fost testat pozitiv la COVID-19, fiind in regim de telemunca pana luni, cand expira carantina legala, anunța Agerpres. „Dupa revenirea dintr-un scurt concediu, in vederea reluarii activitatilor curente am facut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi… pozitiv. Sigur ca m-am izolat imediat urmand un regim de tele-munca pana luni, cand expira carantina legala. Am mai avut un episod de Covid-19 in noiembrie 2020, sunt vaccinat cu doua doze, m-am protejat rezonabil, totusi Omicron se descurca mai bine… Simptomele sunt minime, analizele OK,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

