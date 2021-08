Un miliardar recomandă să nu se investească în criptomonede Ajuns celebru dupa ce a pariat pe caderea pietei imobiliare din SUA, miliardarul John Paulson, spune ca domeniul crypto reprezinta o bula fara valoare: „N-as recomanda nimanui sa investeasca in criptomonede” El a pariat impotriva pietei imobiliare din SUA in urma cu peste un deceniu. De atunci oamenii l-au intrebat constant cu privire la urmatoarea sa tranzactie majora, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Paulson nu știe ce ar putea sa concureze cu short-ul realizat in urma cu peste zece ani, neputand sa egaleze cele 20 de miliarde de dolari pe care i-a castigat impreuna cu mai multi investitori… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

