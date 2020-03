Un miliard de euro va aloca BERD companiilor afectate de COVID-19 Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat vineri ca actionarii sai au aprobat un pachet de masuri în valoare de un miliard de euro pentru a ajuta companiile din regiunile unde opereaza sa atenueze impactul economic al extinderii epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres.



Masurile includ furnizarea de lichiditati de urgenta, capital circulant si finantarea comertului clientilor sai afectati de criza, a informat BERD.



"Acesta este primul pas. Banca este pregatita sa-si accelereze raspunsul, si sa adopte masuri active…

Sursa articol: hotnews.ro

