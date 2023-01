Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzul transporta 48 de persoane cand s-a lovit de un stalp si a cazut de pe podul pe care il traversa in districtul Lasbela, provincia Balochistan, Pakistan, a declarat poliția locala, citata de ziarul pakistanez Dawn . In urma impactului cu solul autobuzul a luat foc. Cel puțin 41 de persoane au…

- Cel putin 24 de persoane, printre care un numar necunoscut de cetațeni haitieni, au murit sambata, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe o stanca, in regiunea Piura, la nord de capitala Lima, informeaza AFP. Mai multe persoane au fost de asemenea ranite si transportate la spitale din regiune,…

- Cel putin 24 de oameni au murit, in nordul Peru, dupa ce un autobuz cu 60 de pasageri a cazut in gol de pe o stanca, a declarat Politia pentru presa locala, potrivit Reuters. Agentia de supraveghere a transporturilor din Peru (SUTRAN) a confirmat accidentul, intr-un comunicat, fara a oferi un bilant…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise vineri seara intr-un atac armat in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est, a anuntat politia, dupa ce anterior serviciile de urgenta anuntasera zece raniti, dintre care unii in stare grava, relateaza AFP. Un atac armat intr-un cartier din Ierusalimul de…

- Cei doi adulți și copilul de 14 ani au fost loviți de o mașina in localitatea Cotnari din județul Iași, informeaza Agerpres. Tragedia a avut loc in noaptea de Revelion. Potrivit ISU Iasi, in urma accidentului una dintre victime a fost gasita inconștienta, iar celelalte doua au fost transportate la spital…

- Cinci oameni au murit in noaptea de sambata spre duminica, in Spania, dupa ce un autocar a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau, iar la acest moment echipele de salvare inca mai cauta eventuali supravietuitori, informeaza Agerpres.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs intre un autoturism și un microbuz, pe Calea Feldioarei din municipiul Brașov. In microbuz se aflau 11 persoane, iar 9 necesita ingrijiri medicale. 9 persoane, pasagere intr-un microbuz, au fost…

- Consiliul, format din ministerii apararii, internelor, justiției și afacerilor externe, precum și coordonatorul serviciilor de informații, pregatește și coordoneaza deciziile privind securitatea și apararea naționala. Purtatorul de cuvint al cabinetului, Piotr Muller, nu a precizat despre ce discuta…