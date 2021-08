Un mic oraş elveţian, victima unui ''grav'' atac cibernetic Intreaga populatie a unui mic oras elvetian s-a trezit cu datele personale expuse in urma unui atac cibernetic, potrivit unei informatii publicate de cotidianul Le Temps miercuri, iar municipalitatea sa a recunoscut ca initial a subestimat "gravitatea" atacului, relateaza AFP. Micul oras Rolle (5.400 de locuitori), de pe malul lacului Leman, a recunoscut saptamana trecuta ca a fost victima unui atac de tip ransomware, care a afectat date de pe anumite servere administrative. Municipalitatea a afirmat insa initial ca cantitatea de date afectate este limitata si a putut fi recuperata datorita copiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

