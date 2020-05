Un membru al PMP Constanta l-a inlocuit pe Marian Vasiliev in conducerea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Stiri pe aceeasi tema

- Ruana Florina Ceausescu a fost numita in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, iar incepand de luni atribuțiile sale vor fi preluate de Tomita Murgoci, secretar general al instituției. Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit…

- Gabriela Lenghel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pentru un mandat de patru ani, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial. Ea o inlocuieste pe Adriana-Elena Mota, care a fost…

- Premierul a subliniat ca aceasta ocupa functia de secretar general prin delegare de competente si nu prin concurs."Consider ca, odata cu numirea noului ministru, acesta trebuie sa propuna Secretarul General. Secretarul General si, de asemenea, secretarii de stat trebuie sa faca o echipa buna cu ministrul",…

- Organizația județeana Bacau a Partidului Mișcarea Populara (PMP) a continuat, joi, 5 martie, prezentarea candidaților sai la funcția de primar in viitoarele alegeri locale. De aceasta data a fost randul lui Laurențiu Neghina – candidat la Onești, Valeriu Uricaru – la Itești, Catalin Sachelaru – la Podu…

- Vasile Dincu revine pe cai mari in PSD. Organizatia judeteana PSD Bistrita-Nasaud, reunita in sedinta pentru alegerea noii conduceri, l-a desemnat in unanimitate pe fostul vicepremier din Guvernul Ciolos drept candidat pentru functia de presedinte al Consiliului National al PSD.Printre cei…

- Decretul privind desemnarea lui Ludovic Orban in functia de premier a fost publicat, joi seara, in Monitorul Oficial.Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care il desemneaza pe Ludovic Orban in functia de premier, a fost publicat joi seara, in Monitorul Oficial. Citește…