AstraZeneca a declarat vineri ca medicamentul, Lynparza, a fost aprobat pentru pacientii cu o forma de cancer la san in stadiu incipient, cu risc ridicat, cu mutatii genetice, numita HER2-negativ cu mutatie BRCA, care au fost deja tratati cu chimioterapie inainte sau dupa operatie. Aprobarea s-a bazat pe rezultatele unui studiu in stadiu avansat in care medicamentul a aratat o imbunatatire statistica si clinica semnificativa a supravietuirii fara boli invazive, reducand riscul de recidiva invaziva a cancerului de san si al doilea cancer sau deces cu 42% in comparatie cu placebo. Lynparza conduce…