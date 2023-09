Stiri pe aceeasi tema

- Un medic francez a primit o suspendare de 15 zile din partea Camerei disciplinare a Ordinului Medicilor din regiunea Hauts-de-France (nord) pentru ca a consultat intr-o baza de date statutul vaccinal al presedintelui Emmanuel Macron, transmite marti AFP.Michael Rochoy, medic generalist din Outreau…

- Emmanuel Macron (45 de ani), președintele Franței, a fost fluierat copios de fanii de pe Stade de France la deschidere Cupei Mondiale la rugby. Președintele Franței a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a competiției, inainte de Franța – Noua Zeelanda, iar acesta a fost huiduit la scena deschisa…

- La 24 august 1820 a murit scriitorul Ioan Budai-Deleanu, iar in anul 1868 a murit scriitorul Costache Negruzzi. In aceeași zi, dar in anul 2017, a avut loc vizita in Romania a președintelui francez Emmanuel Macron.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, miercuri, ca Franta nu recunoaste anexarea de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, dupa afirmatii controversate ale predecesorului sau Nicolas Sarkozy, care a apreciat drept "iluzorie" orice "reintoarcere" in

- Un militar francez a murit duminica in Irak, au anunțat autoritațile din Franța, potrivit Reuters.Un militar din Franța a murit in Irak, unde era detașat intr-o misiune de antrenament, a anunțat guvernul francez, conform mediafax. „Nicolas Latourte și-a pierdut viața la datorie", a declarat…

- Președintele francez Emmanuel Macron nu a fost invitat la summitul BRICS din Africa de Sud, a anunțat portalul local News24. "Șaptezeci de invitații au fost deja trimise liderilor din Sudul Global. Cu toate acestea, țari occidentale precum SUA, Marea Britanie și Franța nu au fost invitate. In ciuda…

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat sa instituie o Carta a turiștilor pentru a veni in ajutorul afluxului de vizitatori straini care se așteapta sa soseasca la Paris pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de anul viitor.Macron a prezidat o reuniune a Consiliului Olimpic și Paralimpic,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a renuntat sa sustina tradiționalul discurs de ziua nationala, pe 14 iulie, desi si-a ales acest moment pentru a face bilantul celor "100 de zile de intoarcere la calm" pe care le-a cerut cand si-a depus juramantul, la jumatatea lunii aprilie, relateaza AFP, informeaza…