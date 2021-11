Polițiștii din Botosani au declansat o ancheta in cazul unui medic acuzat ca ar fi facut vaccinari fictive, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit acesteia, cercetarile au fost declansate in baza unei sesizari inregistrate de Directia de Sanatate Publica potrivit careia medicul ar solicita bani pentru a introduce persoane in baza de date, in vederea eliberarii certificatului verde, fara a le administra vaccinul. „Directia de Sanatate Publica Botosani ne-a redirectionat o sesizare primita de la o persoana care a relatat faptul…