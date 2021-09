Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor nu-și pot incepe ziua daca dimineața nu servesc o cafea. Un cunoscut medic ne explica care este motivul pentru care cest aliment nu trebuie consumat de la prima ora a dimineții. Specialiștii spun ca este total gresit sa bem cafea pe stomacul gol. Ar trebui sa lasam corpul sa isi…

- Premierul Florin Citu se afla in acest weekend la Vama Veche. Acesta a fost fotografiat in aceasta dimineața in stațiunea Vama Veche, de unde a și postat imagini pe Instagram. Premierul a aparut la cafea impreuna cu ministrul Finantelor Dan Vilceanu. "Nu am fost pe litoral. Promit…

- Un taximetrist pasionat de calatorii face senzație pe TikTok, acolo unde a strans o comunitate impresionanta. Barbatul are și un canal de Youtube, unde impartașește cu internauții pareri și impresii despre locurile pe care le viziteaza, multe dintre calatoriile sale fiind in diferite regiuni ale țarii.…

- Rata anuala a inflatiei s-a situat la 5% in luna iulie, conform INS, ceea ce este in marja prognozei realizate la publicarea celui mai recent raport privind inflatia, a declarat Leonardo Badea, viceguvernator BNR, in timpul editiei din 26 august a emisiunii ZF Live, relateaza Mediafax. „Asadar…

- Cafeaua merge perfect cu un desert langa ea, mai cu seama ca sunt unii oameni care doar asta consuma la micul-dejun. Ce biscuiți poți sa prepari pentru dimineața? Rețeta e ușoara și ideala pentru gospodinele cu o viața incarcata. Rețeta pentru biscuiți: merg perfect cu cafeaua de dimineața Oamenii au…

- Iata cateva sfaturi și trucuri simple sa pastrezi cafeaua proaspata și parfumata mai mult timp. Tuturor ne place cafeaua macinata și aromata, dar știm ca parfumul ei incepe sa se piarda de indata ce deschidem pachetul. Daca pastrezi cafeaua proaspata in mod corect, te vei bucura de aroma ei puternica…

- „Pe masura ce mutațiile apar in viruși, cele care persista sunt cele care faciliteaza raspandirea virusului in populație”, a declarat pentru CNN Andrew Pekosz, microbiolog și imunolog la Școala de Sanatate Publica Johns Hopkins Bloomberg. Un alt expert spune: „Cu cat sunt mai mulți oameni nevaccinați,…

- Prima zi din iulie, numita in popor luna lui Cuptor, vine cu vijelii și averse, in mai multe regiuni ale țarii. Așadar, veștile despre vreme nu sunt dintre cele mai bune, in sensul in care in orele care urmeaza sunt anunțate furtuni. Mai multe zone din țara se vor afla, incepand de joi, de la […] The…