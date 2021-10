Stiri pe aceeasi tema

- O informație falsa, insoțita de o filmare, a fost promovata pe rețelele de socializare de o femeie din Piatra Neamț, care susținea ca, in spitalul modular din oraș nu este internata nici o persoana. Lycrurile stau insa cu totul altfel, iar polițiștii au deschis un dosar penal pe numele autoarei filmului,…

- Eugen Tanasescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului și realizatorul emisiunii de la Radio Dobrogea, in cadrul careia, IPS Teodosie, a spus ca oamenii nu ar trebui sa fie obligați sa se vaccineze, a reacționat pe Facebook, dupa avalanșa de critici in urma declarațiilor Arhiepiscopului…

- Președintele Klaus Iohannis a primit sute de comentarii negative la postarea de pe Facebook in care a criticat dur USR PLUS pentru moțiunea de cenzura depusa impreuna cu AUR . Unul dintre cei care au reacționat ironic a fost chiar George Simion, copreședintele Alianței pentru Uniunea Romanilor, a sesizat…

- Majoritatea afganilor care au colaborat cu Statele Unite si doreau sa fuga in aceasta tara nu au putut fi evacuati din Afganistan, a estimat miercuri un responsabil american, care a vorbit despre diplomati 'bantuiti' de alegerile pe care au fost nevoiti sa le faca in timpul podului aerian de la Kabul,…

- Cel puțin 370 de sesizari au fost facute, in ultimele doua luni, referitoare la certificate de vaccinare posibil false, conform informațiilor oferite de ministerul Sanatații. „Exista o vina a personalului medical care elibereaza aceste certificate, doar ca vina trebuie dovedita si pedepsita. La grupul…

- „Din cei 79 de membri BPN au fost doar 48. Au fost 31 de absenți, care probabil din cauza convocarii foarte rapide nu au putut participa la aceasta ședința.Subiectul principal a fost validarea propunerii pentru ministerul de Finanțe in persoana lui Dan Vilceanu, care a primit 47 din cele 48 de voturi.…

- PSD a depus luni la Curtea de Apel Bucuresti o cerere in anulare impotriva prevederilor din hotararile de Guvern 730/2021 si 795/2021, prin care numarul participantilor la mitingurile de protest sau orice alte demonstratii in aer liber este restrans la 100, respectiv 500 de persoane.In cererea PSD se…

- Vicepremierul Dan Barna s-a intalnit, luni, cu Patriarhul Daniel pentru a discuta despre implicarea Bisericii Ortodoxe in campania de vaccinare. Intr-o declarație de presa transmisa de Antena 3, vicepremierul a spus ca isi doreste ca "toate vocile care conteaza in societate" sa fie prezente in campanie.„Este…