- Noul coronavirus rezista pe podelele spitalelor in care sunt tratați pacienții cu COVID-19 și este transportat pe incaltamintea personalului medical care are grija de acestia, se arata intr-un raport publicat de CDC. Documentul se bazeza pe informații preluate de la Spitalul Huoshenshan din Wuhan, China,…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Aproximativ 1,4% dintre cei care s-au imbolnavit de COVID-19 in Wuhan, China, și au dezvoltat simptome de boala au decedat, potrivit unui studiu recent publicat in jurnalul Nature Medicine. Deși sunt cifre alarmante, aceasta rata de mortalitate a cazurilor simptomatice este insa mult mai mica decat…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Un tanar de 28 de ani a fost puternicafectat de coronavirus, iar fotografiile cu plamanii sai au fostfacute publice de un medic din Spania. In doar trei zile,capacitatea pulmonara a fost drastic redusa și a fost nevoie safie cuplat la ventilatorul mecanic. Medicul a vrut sa arate catinerii nu sunt invincibili…

- China a raportat marti 78 de cazuri de COVID-19, majoritatea contaminari importate din strainatate, provocand temeri legate de un nou val de contagiune, scrie AFP.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia: Nicio victima sub 30 de ani, doar trei morti fara alte boli, varsta medie…

- Raportul de autopsie al unui pacientului diagnosticat cu Covid-19 releva ca virusul ataca in principal plamanii și ca nu exista dovezi suficiente pentru a spune ca acesta produce daune si altor organe. Citeste si CORONAVIRUS, primul caz cu infectie la un animal de companie. Cainele unui pacient…

- De la prima febra pâna la internarea angoasanta într-un spital improvizat, Xiao Yao, un chinez care a fost infectat cu noul coronavirus dar acum este vindecat, a trait trei saptamâni de teroare, scrie AFP.Când a fost infectat cu Covid-19? Tânarul de 27 de ani nu…