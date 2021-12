Stiri pe aceeasi tema

- Poliștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare impreuna cu lucratori ai ISU Timiș au salvat, de pe o insula izolata de pe raul Mureș, un cetatean din Maroc care ramasese blocat acolo. Tanarul intentiona sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge ulterior intr-o țara…

- Polițiștii de frontiera din Arad au depistat 11 cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-un TIR sau pe jos. Astfel, luni seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat…

- Cei zece cetațeni afgani au fost descoperiți in landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, dupa ce șoferul a apelat la serviciile de urgența pentru ca auzise zgomote in spatele camionului, in timpul unei pauze, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Potrivit poliției federale din Magdeburg, cei zece afgani…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat 21 de cetateni din Turcia, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat trei cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, pe la frontiera verde. Toți trei voiau sa ajunga in tari din vestul Europei, dar sunt cercetati acum pentru trecere ilegala a frontierei de stat. Marti, 05 octombrie a.c., politistii…

- Doisprezece cetațeni din Turcia și doi cetațeni din Siria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese auto, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cetateanul turc, sofer al mijlocului…