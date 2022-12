Stiri pe aceeasi tema

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza localitații Șerbauți, autoturismul condus de un localnic de 51 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur…

- O patrula din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe raza localitații Paltinoasa, autovehiculul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din comuna Paltinoasa are permisul de conducere…

- Din ce in ce mai mulți șoferi incalca legea urcandu-se la volan deși au permisele auto suspendate. Este și cazul unui barbat de 49 de ani din Fundu Moldovei care a fost oprit de o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata pe DJ 175 pe raza localitații Fundu Moldovei. In urma verificarilor…

- Vineri dupa amiaza lucratorii Secției 11 de Poliție Rurala Pojorata au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe DJ 175 din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei, un autotursim se deplaseaza haotic spre Breaza. In baza sesizarii, echipajul s-a deplasat spre locul indicat, unde in urma controlului in trafic a…

- In data de 15 octombrie o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe raza localitații, autoutilitara condusa de un barbat, care transporta conform avizului de insoțire, cantitatea de 12,129 mc cherestea tivita. Intrucat existau suspiciuni referitoare la cantitatea…

- La data de 9 octombrie ora 20:54, o patrula din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata a oprit pentru control pe raza localitații Zvoriștea, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Joi dimineața o patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza localitații, autoturismul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul din comuna Balcauți nu poseda permis de conducere. In…

- La data de 25 septembrie orele 01:45, o patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17 A, pe raza comunei Sucevița, autoturismul condus de un barbat din comuna Marginea. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest,…