Un maramureșan s-a oprit într-un cap de pod. Unde a avut loc evenimentul rutier? Ieri, 17 mai a.c., la ora 16.25, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident de circulație pe D.J. 184, in Șurdești. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un conducator auto de 58 de ani din Șurdești, in timp ce conducea un autoturism inspre orașul Cavnic, a parasit sensul de mers și a intrat in șanțul aferent parții drepte a carosabilului, iar, ulterior, a lovit frontal un podeț de beton, care face accesul in curtea unui imobil. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a pasagerului din dreapta fața, respectiv o femeie… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

