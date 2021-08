Un maistru militar, in timpul liber, a salvat un turist aflat la un pas de inec in dreptul unei plaje din Constanta, el observand ca acesta a fost luat de curenti si nu mai putea ajunge la mal. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, maistrul militar clasa a V-a Arkadiusz Szczepanski a ajutat, sambata, la salvarea unui turist aflat la un pas de inec, in dreptul unei plaje din Constanta. Aflat in timpul liber, militarul l-a observat pe barbatul care fusese luat de curenti si nu mai putea ajunge la mal. El a sarit in apa si l-a scos pe omul aflat in pericol, dupa care l-a predat echipei de…