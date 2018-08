Un loc numit Terra. “Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate”? Politicul și monopolul violenței In pofida unor progrese de suprafața in ceea ce privesc aspectele exterioare ale civilizației, umanitatea nu și-a depașit condiția de bestie ușor emancipata care iși impune autoritatea prin violența și iși justifica violența in numele ordinii și normalitații. Inca de la inceputurile statalitații, in varful piramidei sociale a existat un grup de oameni care și-a impus voința de putere prin brutalitate directa sau mascata și a impus un sistem de reguli, gasind in randul maselor conformismul necesar la actul de supunere. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

