Un loc 1 la Braşov Junior’s Cup Marcel Marin, Marian Dima Turneele gazduite de Brasov au continuat cu intrecerile rezervate celor mai mici dintre fotbalisti, grupele 2009 – 2012 din judetul nostru fiind angrenate in competitie, Petrosport – cu 3 echipe si Savi Sport Ploiesti fiind formatiile implicate. Toate echipele Petrosportului au avut acelasi antrenor – Gabriel Lefter, cele trei formatii reusind sa se claseze pe podiumul de premiere, cu o mentiune speciala pentru grupa 2009, care a castigat chiar marele trofeu. Calca pe urmele parintilor De remarcat in echipa castigatoare – grupa 2012 a lui Gabriel Lefter – prezenta fiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

